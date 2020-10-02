В следующем году пенсионные накопления получат не все

02.10.2020 | 17:20

Несмотря на то что пенсионный возраст постепенно увеличивается, правила назначения и выплаты пенсионных накоплений не изменились. Право на их получение остается в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Как сообщается на официальном сайте ПФР, это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

«Ранее средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости, — говорится на сайте ПФР. — В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это, возраст, по достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился».

Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных коэффициентов и стажа. Если в 2020 году это 18,6 пенсионного балла и 11 лет соответственно, то в 2021 году будет 21 балл и 12 лет.

Это значит, что если в следующем году женщина, достигшая возраста 55 лет, а мужчина 60 лет, не будут иметь минимум 21 балл и 12 лет стажа, то они не смогут получить пенсионные накопления.

Напомним, с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в ту организацию, где они формировались. Это может быть Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, которому накопления были переданы в управление. Получить информацию о том, где формируются пенсионные накопления, можно в «личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.