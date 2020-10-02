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«У нас с вами нет выбора»: Голикова заявила о «закручивании гаек»

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За прошедшие сутки количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 9,4 тысячи. В правительстве ответили на вопрос, ждут ли граждан новые ограничения.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что наблюдаемый рост числа инфицированных был ожидаем. В осенне-зимний период, как правило, вирусные заболевания распространяются быстрее. Этому способствует и то, что многие граждане одновременно вышли на работу.

Политик призвала россиян соблюдать все меры безопасности: носить маски и перчатки, избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В противном случае всем придется вновь засесть дома, сообщает РИА Новости.

"У нас с вами нет выбора", – подчеркнула Голикова.

По состоянию на 2 октября коронавирусом в России заразились 1,19 миллиона граждан. Вылечились 970 тысяч человек, умерла 21 тысяча пациентов. Ежедневный прирост числа зараженных составляет восемь-девять тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему бы не хотелось, чтобы страна вернулась к жестким ограничениям по COVID-19, как это было весной. Он призвал губернаторов разработать программы для защиты людей, входящих в группу риска.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал накануне указ о переводе с 5 октября не менее 30% сотрудников компаний на удаленный режим. В их число обязательно должны войти пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

когда эта бредятина закончится?? ваш деревянный рубль обесценился!!!! все нищие !!!

Имя: Гость
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