«Состояние ухудшилось»: знакомая Бориса Моисеева рассказала об артисте

02.10.2020 | 14:43

В Сети то и дело появляется информация о состоянии Бориса Моисеева, который после перенесенных инсультов оказался частично парализован. О том, как себя чувствует артист, сообщила актриса и модель Алена Кравец.

"Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником. Его энергия, эпатаж на грани, провокации всегда мне очень импонировали. Я училась у него смелости, дерзости, нестандартности. Каково же было мое горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии", – призналась Алена Кравец.

Эффектная блондинка подтвердила слухи о том, что экстравагантному артисту стало хуже. "Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию", – печально объявила актриса.

Алена Кравец призналась, что несколько раз пыталась связаться с Борисом Моисеевым, но все без толку – телефон якобы выключен. "Говорят, артист совсем плох. Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев – сама эта фраза звучит сюрреалистично…" – причитает модель.

Отметим, что представители Бориса Моисеева в один голос заявляют, что все разговоры о плохом состоянии эпатажного артиста не соответствуют действительности. "С ним все в порядке, это какие-то неправильные новости – он в здравии, в комфорте", – отметил человек, приближенный к Борису Моисееву.

Напомним, что Борис Моисеев частично парализован из-за двух инсультов: у него не функционируют рука и верхняя губа. Ходят слухи, что дорогостоящее лечение опустошило счета знаменитости. Якобы вокалист уже продал дачи в Латвии и Подмосковье.

Между тем звездный промоутер Сергей Лавров говорил журналистам, что Борис Моисеев живет на пенсию от государства. Как заслуженный артист России он получает 50 тысяч рублей ежемесячно.