Пенсионный фонд вернет россиянам часть денег

02.10.2020 | 11:22

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит части граждан вернуть свои средства, получив их от Пенсионного фонда.

В новом законе говорится о возврате излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Деньги должны быть возвращены гражданам.

Согласно прежней норме, вернуть излишне уплаченные страховые взносы можно было, но с ограничениями.

В прошлом году в Конституционном суде России сочли такое положение вещей незаконным. Законотворцы разработали новый документ - поправки в налоговый кодекс, которые регулируют возврат таких средств.

«Не подлежит возврату сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС, если соответствующая сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия», – сообщает ТАСС.