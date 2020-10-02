Сетевое издание|18+|Пятница|2 окт 2020|12:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Пенсионный фонд вернет россиянам часть денег

Печать

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит части граждан вернуть свои средства, получив их от Пенсионного фонда.

В новом законе говорится о возврате излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Деньги должны быть возвращены гражданам.

Согласно прежней норме, вернуть излишне уплаченные страховые взносы можно было, но с ограничениями.

В прошлом году в Конституционном суде России сочли такое положение вещей незаконным. Законотворцы разработали новый документ - поправки в налоговый кодекс, которые регулируют возврат таких средств.

«Не подлежит возврату сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС, если соответствующая сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия», – сообщает ТАСС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — primpress.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте