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Новый бюджет снова будет сформирован за счет работающих россиян

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В четверг, 1 октября, в электронной базе Госдумы появился документ, который был внесен правительством РФ для рассмотрения в нижней палате, сообщает «Российская газета».

В опубликованном проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов снова предложено ввести мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

В пояснительной записке к документу указано, что доходы бюджета ПФР в части страховых взносов на обязательное страхование на 2021-2023 годы сформированы исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов и 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов.

Бюджет ПФР на 2021 год сформирован по доходам в сумме 9 трлн 101,8 млрд рублей и по расходам - 9 трлн 596,7 млрд рублей. Дефицит бюджета может составить 494,84 млрд рублей.

В 2022 году доходы ПФР планируются в размере более 10 трлн 15 млрд рублей, расходы - более 10 трлн 109 млрд рублей, дефицит - 94,8 млрд рублей.

В 2023 году запланированы доходы в сумме более 10 трлн 565 млрд рублей, расходы - более 10 трлн 512 млрд рублей, профицит бюджета - 52,5 млрд рублей.

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