Наследница затаила обиду на Клару Новикову

02.10.2020 | 12:02

Клара Новикова не могла пропустить вернисаж своего коллеги по юмористическому цеху Геннадия Ветрова. Более ста клоунов в разных жанрах вдохновили и порадовали ее. И внимания от прессы получила не меньше, чем виновник вечера.

"На самоизоляции я занималась черти чем, – призналась Клара. – В основном стояла у плиты, варила варенье. У меня всегда так – когда не знаю, чем занять себя, начинаю готовить. Но при этом продолжала платить из своего кармана зарплату членам своего коллектива – звукорежиссеру, коллективу. Я ведь никого не уволила".

"Слава богу, у меня была небольшая "подушка безопасности", – уверяет Новикова. – Потому что все артисты думают о времени, когда не смогут выходить на сцену, когда сил не хватит. Да и родным детям, внукам часто помогаю деньгами, например, когда они едут за границу илия хотят купить дорогую вещь".

"Внуки (22-летний Лев, 18-летняя Анна и 12-летний Андрей – Прим. ред.) живут своей жизнью, своими интересам, учебой, – заверила Клара. – Поэтому видимся мы редко. Я и дочери из-за постоянной работы не уделяла, увы, много внимания. Она хотя мне про это никогда и не говорила, но я чувствую порой, что у нее осталась невысказанная обида".

Рассказала она и о мечтах. "Хочу сделать собственный – не юмористический, а поглубже! – спектакль, – призналась артистка. – Потому что выходящие на эстраду артисты должны смешить, а мне хочется с возрастом чего-то большего".