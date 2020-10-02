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Льготные лекарства теперь будут выдавать по-новому

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Новый закон затронет интересы миллионов россиян. В Государственную думу внесен законопроект, который существенно изменит порядок выдачи льготных лекарств, сообщает «Российская газета».

Документ, который будет рассмотрен парламентариями в ноябре, регламентирует выдачу препаратов нуждающимся категориям граждан.

Инвалиды, ветераны войны и другие категории, имеющие право на социальную помощь в соответствии с ФЗ № 178, смогут использовать электронные сертификаты для получения лекарств и медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.

По задумке авторов законопроекта, такие сертификаты будут формироваться на основании информации, размещенной в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Нововведение существенно облегчит жизнь людям и позволит им получать льготные лекарства, медизделия и лечебное питание без привязки к конкретной аптеке по месту регистрации.

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Источник — rg.ru
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