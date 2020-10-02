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Кому следует переоформить субсидии ЖКХ

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В этом году в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, изменились правила оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Их продлили автоматически тем, кто их уже получал и у кого истек шестимесячный срок. На прошлой неделе появились новые разъяснения по этому вопросу.

Весной было подписано постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 года».

В документе говорится, что «в случае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления документов».

Как сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, тем, у кого субсидия была оформлена в октябре 2019 года, она была автоматически продлена до марта 2021 года. Обращаться за следующим назначением нужно будет уже с 16 марта по 15 апреля 2021 года.

А вот тем, у кого она была оформлена в ноябре 2019 года, в апреле 2020 года ее автоматически продлили еще на шесть месяцев — до октября 2020 года. Следовательно, этим получателям выплаты нужно обратиться в отдел по начислению субсидий ЖКХ с 16 октября по 15 ноября 2020 года (см. таблицу).

Тем, кто оформлял субсидию ЖКХ в декабре 2019 года, в мае 2020 года ее автоматически продлили еще на шесть месяцев — до ноября 2020 года. Следовательно, этим получателям выплаты нужно обратиться в отдел по начислению субсидий ЖКХ с 16 ноября по 15 декабря 2020 года.

Если субсидия оформлялась в январе этого года, то ее автоматически продлили через полгода — до декабря 2020 года. Следовательно, переоформлять ее нужно с 16 декабря 2020 по 15 января 2021 года.

Напомним, право на субсидию ЖКХ имеют пензенские семьи, у которых платеж за жилищные и коммунальные услуги превышает 22 процента доходов. Если достаток ниже прожиточного минимума, то и процент устанавливается меньше.

В Минтруде Пензенской области напомнили, что право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют:

— члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

— собственники жилого помещения;

— пользователи жилого помещения;

— наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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