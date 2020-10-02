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Чаевые вне закона: с 1 января платить будем только за калории

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С нового года владельцев кафе и ресторанов, а по большей части - обычный персонал развлекательных заведений, ждут тяжелые времена. Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг общепита, сообщает «Российская газета».

С 1 января будет запрещено вносить чаевые в чек, включая их в стоимость блюд. Кроме того, владельцев кафе и ресторанов обяжут указывать из чего и как приготовлена пища, сколько в ней калорий и различных полезных элементов.

Информация о блюде должна будет включать не только сведения о содержании в нем белков, жиров, углеводов, но и витаминов, макро- и микроэлементов.

Появится в меню под продуктом и пункт, где будет сказано о наличии в блюде пищевых и биологически активных добавок, генно-модифицированных организмов.

Посетитель заведения сможет знакомиться с меню даже не присаживаясь за столик. А еще заказавший блюдо сможет потребовать проверки на предмет соблюдения веса продукта. И владельцы общепита обязаны удовлетворить подобную просьбу.

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Источник — rg.ru
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