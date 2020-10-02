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71-летняя Регина Дубовицкая объяснила изменения во внешности

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Кто бы мог подумать, что юморист Геннадий Ветров еще и прекрасный художник! Более ста работ он представил на своем "Ветреном вернисаже". Оценить его живописных клоунов пришло немало коллег по "Аншлагу". Не могла пропустить такое событие и бессменная – с октября 1987 года! – ведущая передачи Регина Дубовицкая.

"У меня дома есть подаренные Генкой картины, но они не такие интересные, – улыбается Дубовицкая. – Надо ему будет сказать!" Она призналась, что во время карантина часто "("по два часа было занято!") созванивалась с Ветровым и другими звездами "Аншлага". И привычных рабочих темпов не сбавляла.

"Все мои артисты снимались, хотя и без зрителей, – говорит Регина. – На самоизоляции не сидели! Правда, в материальном плане стало труднее. Ведь все привыкли выступать, а когда полгода не выходишь на сцену, эту очень страшно. Но у меня самой работа есть все время, я даже сюда, на выставку, приехала с монтажа передачи".

31 декабря Регине Дубовицкой исполнится 72 года. За последние несколько лет она сильно похудела, изменилась внешне. Но поводов для тревоги нет – мол, это особая диета. "Утром – кофе без сахара и два кусочка черного зернового поджаренного хлеба, – делится она секретом. – Днем – пол литра обезжиренного кефира. И так две недели. Первые два дня, конечно, трудно, а потом втягиваешься. И в итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме".

От журналиста "Дни.ру" ведущая "Аншлага" узнала про рождение ребенка у Евгения Петросяна. "Сам он со мной про это говорить не будет, – призналась она. – Поэтому комментировать это событие не могу". А вот про собственных наследников рассказала с удовольствием.

Ее дочь – 54-летняя Илона Айвазян – прикладной математик, окончила энергетический институт. А 21-летняя внучка Регина Лукашина – студентка Первого МГМУ имени Сеченова. "Мне очень жаль, что внучка пошла не в меня, – вздыхает Дубовицкая. – Ей не очень интересно то, чем я занимаюсь, зато нравится медицина".

"Я очень строгая и мать и бабушка, и руководитель, – уверяет Регина. – Но муж (83-летний физик, профессор Юрий Айвазян – Прим. ред.) ко мне такой привык. А что делать?! Он понял, что по другому я вести себя все равно не могу. Он уникальный человек, потому что выдержать мой характер сможет далеко не любой".

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Источник — dni.ru
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