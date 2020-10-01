Сетевое издание|18+|Четверг|1 окт 2020|10:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В словах Тарзана нашли подтверждение его расставания с Королевой

Печать

Почти месяц вся страна обсуждает семейную жизнь певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Мужчина признался, что был неверен артистке. А теперь выступил с новым сообщением, после которого народ высказал мнение, что супруги расстались.

Вообще, в новом послании Сергей Глушко обратился к известному исполнителю Стасу Костюшкину, бывшему участнику группы "Чай вдвоем". Дело в том, что недавно Глушко и Костюшкин, раздевшись по пояс, устроили танцы перед камерой. По всей видимости, таким образом Стас решил поддержать затравленного Тарзана.

"Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова: что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить и тяге у нас к прямохождению, теряем мы умение любить и сострадать, теряем мы желание к прощению", – глядя в камеру, объявил Сергей Глушко.

Несмотря на то, что стриптизер закрыл возможность комментирования его постов, в Сети общественность бурно обсуждает заявление Тарзана. Почему-то многие сочли слова артиста завуалированным сообщением о том, что они с Наташей Королевой расстались. Хотя нашлись и те, кто решил, что таким образом Сергей Глушко обратился именно к общественности, вменив ей в вину ту травлю, которой он подвергся.

Более здравомыслящие люди отметили в комментариях, прослушав "басню" Сергея Глушко, что, скорее всего, супруги не разведутся. Они сделали такой вывод, вспомнив свежее интервью Наташи Королевой. В нем артистка заговорила о кризисе среднего возраста у мужчин и женщин. Певица призвала дам не впадать в депрессию, а начать действовать: сменить гардероб, прическу, чтобы привлечь своего мужчину. Наташа Королева призналась, что и сама следовала этому совету.

В результате, поклонники сделали вывод, что ради сохранения семьи и собственных интересов артистка намерена сохранить брак.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Зачем нам лезть в чужую жизнь?

Гость||

Может ему сменить род деятельности,соблазнов будет меньше,зачем рушить семью?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте