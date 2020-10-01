В словах Тарзана нашли подтверждение его расставания с Королевой

01.10.2020 | 09:43

Почти месяц вся страна обсуждает семейную жизнь певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Мужчина признался, что был неверен артистке. А теперь выступил с новым сообщением, после которого народ высказал мнение, что супруги расстались.

Вообще, в новом послании Сергей Глушко обратился к известному исполнителю Стасу Костюшкину, бывшему участнику группы "Чай вдвоем". Дело в том, что недавно Глушко и Костюшкин, раздевшись по пояс, устроили танцы перед камерой. По всей видимости, таким образом Стас решил поддержать затравленного Тарзана.

"Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова: что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за умение говорить и тяге у нас к прямохождению, теряем мы умение любить и сострадать, теряем мы желание к прощению", – глядя в камеру, объявил Сергей Глушко.

Несмотря на то, что стриптизер закрыл возможность комментирования его постов, в Сети общественность бурно обсуждает заявление Тарзана. Почему-то многие сочли слова артиста завуалированным сообщением о том, что они с Наташей Королевой расстались. Хотя нашлись и те, кто решил, что таким образом Сергей Глушко обратился именно к общественности, вменив ей в вину ту травлю, которой он подвергся.

Более здравомыслящие люди отметили в комментариях, прослушав "басню" Сергея Глушко, что, скорее всего, супруги не разведутся. Они сделали такой вывод, вспомнив свежее интервью Наташи Королевой. В нем артистка заговорила о кризисе среднего возраста у мужчин и женщин. Певица призвала дам не впадать в депрессию, а начать действовать: сменить гардероб, прическу, чтобы привлечь своего мужчину. Наташа Королева призналась, что и сама следовала этому совету.

В результате, поклонники сделали вывод, что ради сохранения семьи и собственных интересов артистка намерена сохранить брак.