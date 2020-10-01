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В Россию создадут министерство счастья

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Пока одни говорят о раздутом чиновничьем аппарате, другие действуют и реформируют министерства.

В Камчатском крае России скоро появится министерство счастья. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Вступивший в должность в сентябре чиновник, решил провести реформу регионального правительства, сократив количество органов исполнительной власти до тридцати одного.

В рамках этих преобразований появится новое министерство социального благополучия и семейной политики, которое в сокращенном варианте будет называться именно министерством счастья.

По словам губернатора, оно будет решать проблемы людей, оказавшихся в тяжелой ситуация, делая их счастливыми, сообщает "Москва 24".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Министр будет счастлив.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Камчатском крае России скоро появится министерство счастья.
Похоже с Японией переговоры секретные ведут.

Имя: Гость
Комментарий:

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