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В России началось преследование пастафарианцев из церкви Летающего макаронного монстра

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Против главы и настоятеля пастафарианского храма Летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде Михаила Иосилевича завели уголовное дело по статье о «нежелательной организации».

Об этом сообщает сообщает Lenta.ru со ссылкой на Facebook главы нижегородского отделения «Горпроектов» Алексея Садомовского.

Как рассказал мужчина, на лидера храма Летающего макароного монстра завели уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса («Участие в деятельности нежелательной организации»).

«Ворвавшись в квартиру, заломали, начали бить об пол, вывихнули руку, хотя я сразу акцентированно говорил, что не сопротивляюсь», — рассказал мужчина. Почему силовики посетили именно его, активист не понимает.

Чуть раньше нижегородские полицейские посетили тренинг пастафарианцев, проходивший в храме Летающего макаронного монстра. Там сотрудники полиции задержали несколько человек.

Михаил Иосилевич известен тем, что добился разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове в знак принадлежности к пастафарианству — пародийному культу Летающего макаронного монстра.

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Источник — lenta.ru
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