Семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительные 5 000 рублей в месяц

01.10.2020 | 04:45

Министерство труда заложило дополнительные средства для начисления выплат на 2021 год. Пособие можно получить по заявлению, все необходимые данные для его назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

Выплата начисляется на каждого ребенка от трех до семи лет и назначается сразу на год.

В пресс-службе ведомства заявили, что с 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будет увеличен до регионального прожиточного минимума при условии, что среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу сравняться с прожиточным минимумом.

Как пояснили в министерстве, на эти цели будет потрачено почти 95 миллиардов рублей. Деньги будут положены детям из малообеспеченных семей.

Об этом ранее говорил президент России Владимир Путин. Он поручал правительству в кратчайшие сроки разработать четкие критерии поддержки семей с доходом, размер которого остается ниже прожиточного минимума.

Путин попросил представителей власти рассмотреть вопрос с помощью россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и изменить свою жизнь.

Уже с 1 июня 2020 года нуждающиеся граждане РФ ощутили существенную прибавку. Дополнительные выплаты в 50 процентов от регионального прожиточного минимума для детей, а это около 5 тысяч рублей на ребенка в месяц, получили семьи с ребятишками от трех до семи лет, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека.