С октября пенсионерам увеличат пенсии

01.10.2020 | 05:55

Миллионы пожилых людей с 1 октября получат надбавку к пенсии.

Об очередной индексации денежных выплат рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, дополнительные деньги смогут получить военные пенсионеры, которых в нашей стране насчитывается огромное количество.

«Повышение пенсий военным пенсионерам происходит в особом порядке. Индексация их пенсий привязана к повышению размеров должностных окладов. В этом году с 1 октября размеры окладов повышаются на три процента. Следовательно, и размеры пенсий будут увеличены пропорционально», - заявила Бибикова.

Ранее стало известно, что в Пенсионном фонде РФ дополнительно запланировали один триллион рублей на финансовое обеспечение пенсионных выплат в следующем году. Соответствующий документ с бюджетом ПФР на 2021 - 2023 год был разработан в Министерстве труда и социального развития.