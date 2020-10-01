Правительство продлило программу выплат гражданам 15 000 рублей до января

01.10.2020 | 09:38

Правительство продлило программу туристического кешбэка до 10 января. Ограничений по стоимости путевки больше не будет.

Ранее в распоряжении о компенсациях за путешествия по России говорилось, что продолжительность тура должна быть не менее четырёх ночей, а стоимость путёвки — от 25 тысяч рублей. Деньги из расчёта 5 тысяч кешбэка на каждые потраченные 25 тысяч возвращали на карту "Мир".

Туристический кешбэк стал доступен с 21 августа 2020 года. Новую выплату смогли получить десятки тысяч россиян.

Пособие было анонсировано в середине лета, как одна из мер поддержки отечественного туризма, а также россиян, которым срочно пришлось корректировать свои планы на отпуск из-за пандемии коронавируса.

В начале августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко разъяснил механизм получения выплаты.

«Все, что нужно сделать, – это просто зайти на портал мирпутешествий.рф. Дальше там можно выбрать тур или проживание в отеле... Остается только оплатить поездку картой национальной платежной системы «Мир» и участвовать в программе». По словам Чернышенко, деньги должны вернуться на карту в течение пяти дней.