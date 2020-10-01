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Пенсия тю-тю? Силуанов заявил об альтернативной системе накоплений

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Накануне представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) выступили с инициативой отменить накопительную часть пенсии. В организации считают, что механизм ее формирования вызывает ряд вопросов.

Основные претензии ФНПР были связанны с ключевым параметром в механизме формирования размера пенсии – ожидаемом периоде выплаты. В 2021 году он составит 22 года при средней продолжительности жизни россиян в 72 года и сроком дожития от пенсии до смерти в 12-15 лет. По мнению Федерации, это подрывает доверие к самой идее накопительной пенсии в России.

Кроме того, параметр ожидаемого периода выплаты был исключен из алгоритма начисления страховой пенсии, но был сохранен для накопительной. В организации считают, что к обеим частям системы должны применяться одинаковые правила.

Свое предложение ФНПР направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, но, по всей видимости, оно было "переадресовано". Профсоюзам ответил министр финансов России Антон Силуанов. По словам главы финансового ведомства, возможность отмены накопительной пенсии в России не исключена. Однако для этого важно соблюдение одного условия.

Силуанов обратил внимание, что в таком случае должна быть альтернатива в виде добровольной системы пенсионных накоплений. Министр пояснил, что у людей должна сохраняться возможность копить на будущую пенсию, чтобы сохранить уровень дохода в будущем, сообщает RT.

В связи с этим глава Минфина считает идею отмены накопительной пенсии в России преждевременной. Антон Силуанов также напомнил, что накануне в Госдуму был внесен законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Пенсия как бы есть, но ее как бы и нет.

Гость||

Да нормально, прорвемся, недолго уже им куражиться.

Имя: Гость
Комментарий:

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