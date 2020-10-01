«Никому не будешь нужна»: как Шепелев обижал Фриске

01.10.2020 | 17:05

На днях Лера Кудрявцева в откровенном интервью Ксении Собчак заявила о некой страшной тайне Дмитрия Шепелева. Более того, по ее словам, телеведущий издевался над больной раком певицей Жанной Фриске. Прокомментировал слова Леры отец Жанны Владимир Фриске.

Отец подтвердил слова Леры Кудрявцевой о том, что якобы Дмитрий Шепелев издевался над Жанной Фриске. "Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: "Ты страшная, никому не будешь нужна!", – рассказал Владимир Фриске.

По его словам, если Жанна о чем-то просила Дмитрия, он это делал с сарказмом и неохотой. А когда узнал, что артистка уже никогда не станет прежней красавицей, то якобы вообще перестал ее навещать. Будто бы Дмитрий приезжал к Жанне, только чтобы увидеть их маленького сына Платона. "Собственно, и сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек", – сообщил отец Жанны Фриске.

При этом он отметил, что сам слишком поздно узнал о том, что якобы Дмитрий Шепелев плохо ведет себя с его дочерью. "Об этом знали друзья Жанны – та же Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге – маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!" – категорично заявил Владимир Фриске.

Однако отец Жанны Фриске отказался раскрывать тайну Дмитрия Шепелева. Он объяснил: "Дело в том, что с этой тайной связаны еще кое-какие люди, поэтому об этом пока не надо говорить. Если надо будет, Лера сама расскажет. Хотя все равно со временем все выйдет наружу, и все всё узнают!"

По слухам, родня и близкие Жанны Фриске потому молчат, что не хотят совсем уж разозлить Дмитрия Шепелева. Ведь, по их логике, это может негативно сказаться на возможности увидеться с семилетним Платоном.

После смерти Жанны Фриске популярный ведущий увез мальчика за границу. А потом взял на себя воспитание сына. Вначале родня певицы пыталась лично решить вопрос со встречами и общим воспитанием, но потом прибегла к суду. Несмотря на его решение в пользу семьи Жанны, Дмитрий якобы под разными предлогами не дает бабушке и дедушке, тете увидеться с Платоном. Также по какой-то причине с мальчиком не может встретиться и его крестная Ольга Орлова, хотя она ни разу ни одного плохого слова в адрес шоумена не сказала.