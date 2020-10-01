Кому с 1 октября увеличат зарплаты: список

01.10.2020 | 10:02

С началом второго месяца осени в стране проводится плановая индексация зарплат граждан, работающих в госструктурах. Они увеличиваются пропорционально уровню инфляции.

Таким образом, в текущем году зарплаты вырастут на 3%. Будут повышены, в частности, – оклады работников федеральных бюджетных, казенных и автономных учреждений, гражданских сотрудников в воинских частях, а также трудящихся в органах исполнительной власти, где проходит военная служба.

Индексация также затронет сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов:

- Министерства внутренних дел (МВД),

- Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС),

- Федеральной службы безопасности (ФСБ),

- Службы внешней разведки (СВР),

- Федеральной службы охраны (ФСО),

- Росгвардии, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры,

- работникам дипломатических госструктур.

Кроме того, с 1 октября произойдет повышение военных пенсий. Помимо отставных военных ее также получают бывшие спасатели и сотрудники таможенной службы, а также их семьи, потерявшие кормильцев и те, кто стал инвалидом во время службы. Соцвыплата также вырастет на 3%.

Однако юристы опасаются, что некоторые работодатели могут прибегнуть к различным хитростям, чтобы не повышать сотрудникам зарплату. Так, они могут увеличить окладную часть, но урезать премиальную. Такая процедура вполне законна и доказать, что начальство попросту пошло на уловку, будет сложно.