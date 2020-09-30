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Заплакавшая в гримерке Нонна Гришаева пожалела об упущенном

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Российская актриса Нонна Гришаева много времени уделяет семье. Она признается, что для нее это главное в жизни. Карьера осталась на втором месте. Однако когда-то все было совсем иначе.

Пока Нонна играла в спектаклях и снималась в кино, дома одна без своей мамы подрастала ее двухлетняя дочка. Обе ужасно страдали из-за долгих разлук. Однажды Гришаева не видела свою малышку аж три месяца! Отчаявшаяся мать плакала в гримерках в перерывах между выходами на сцену... Так она платила за успех.

До сих пор актриса жалеет, что младшая дочь не получила должного внимания матери и пытается компенсировать упущенное. Звезда не хочет повторять своих ошибок. Об этом она рассказала в эфире ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Ведущий вспомнил, как непросто актрисе далась слава.

"Ты сидела в гримерке и рыдала со словами: "Я уже три недели не вижу своего ребенка", – вспомнил ведущий шоу Вячеслав Манучаров.

Сейчас "Инстаграм" 49-летней актрисы пестрит семейными снимками. На первом месте для Нонны Гришаевой интересы родных. Она часто оказывается от ролей в пользу того, чтобы провести время с семьей.

Летом дочери Нонны Гришаевой от первого брака исполнилось уже 24 года. Сыну от второго брака в этом году будет 14. Звезда театра и кино хочет, чтобы ее дети реализовались и в жизни, и в карьере.

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Источник — dni.ru
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