В курсе рубля нашли зависимость от количества заболевших россиян

30.09.2020 | 04:32

В последнее время наблюдается рост иностранных валют. По состоянию на утро 30 сентября 2020 года, курс доллара составляет 78,94 рубля, евро – 92,65 рубля. Эксперты считают, что в скором времени валюты станут дешевле и рубль укрепится. Этому должны поспособствовать некоторые события.

Специалист из информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова отметила, что рубль не может не зависеть от внешних и внутренних факторов, поскольку он является валютой развивающейся экономики. Желая обезопасить себя от рисков, мировые рынки предпочитают, прежде всего, доллар.

Резкое подорожание американской валюты "отрабатывается", в том числе, на Московской бирже. Бодрова уверена: ослабление рубля на руку Центробанку и Министерству финансов. Девальвация российской валюты является одной из причин сокращения дефицита бюджета.

По мнению аналитика, укрепление рубля может произойти лишь в том случае, если вторая волна COVID-19 окажется в разы легче, чем первая: например, не потребуется введение карантина и других вредных для экономики мер. Так, доллар опуститься до 76 рублей. Ожидать более стремительного падения американской валюты не стоит, считает Бодрова.

Похожий прогноз ранее делал эксперт Института современного развития Никита Масленников. Мол, скоро доллар подешевеет до 75 рублей. Экономист Константин Селянин, в свою очередь, не оптимистичен. Он уверен, что к концу года американская валюта будет стоить 100 рублей.