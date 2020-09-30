«Прививка» от Covid: Путин анонсировал дополнительные выплаты в октябре

30.09.2020 | 04:19

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече членов правительства с президентом вышла с предложением продлить выплаты россиянам.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики попросила Путина продлить назначение денежной компенсации медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией, до конца года.

Голикова имела ввиду стимулирующие выплаты, которые с весны текущего года получали врачи, младший медицинский персонал, сотрудники бригад скорой медицинской помощи.

В период пандемии врачи получали к зарплате дополнительные 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – 50 тыс. рублей, младший медицинский персонал – 25 тыс. рублей. Врачи скорой помощи за выезд к больным COVID-19 в месяц получали дополнительные 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тыс.

Медики работали с надбавкой все лето, затем выплаты были продлены на сентябрь. Сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией в России вновь стала критической. За последние дни количество инфицированных резко увеличилось. Лидируют по выявлению новых заболевших Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Владимир Путин поддержал инициативу Голиковой.