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При работе на «удаленке» можно получить денежную компенсацию

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Коронавирус в России заставил многие компании перевести своих сотрудников на дистанционную работу. Юристы рассказали, какие права есть у наших соотечественников в связи с этим, и как их защитить.

Адвокат, руководитель практики трудового права SZP Law Ксения Михайличенко пояснила, что заставить трудиться из дома никто не может. Ни сотрудников, ни работодателей. Даже в условиях пандемии коронавируса в России региональные власти могут дать лишь соответствующие рекомендации.

Перевод на дистанционную работу осуществляется по письменному соглашению сотрудника и работодателя. В дополнительном документе указываются условия работы, сроки и порядок оплаты. Важно, что сотрудники на удаленке имеют те же права, что и при работе из офиса, пишет Life.ru.

По словам генерального директора ЮК "Юристъ" Асии Мухамедшиной, единственное отличие в том, что место работы сотрудник на удаленке выбирает сам. Это либо адрес по прописке или по факту временного пребывания. Единственное, что трудиться работник может только в пределах России.

При этом заработная плата на удаленке не должна уменьшаться. Но реальность такова, что многие работодатели вынуждают сотрудников в условиях коронавируса в России подписывать дополнительные соглашения с уменьшением оплаты труда. Если такое происходит, эксперты советуют обращаться в трудовую инспекцию и подать жалобу.

Асия Мухамедшина напомнила, что сотруднику возмещаются расходы и выплачиваются компенсации, если он для выполнения своих обязанностей использовал личное имущество. Получить деньги можно за износ инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Обычно это несколько тысяч рублей в месяц.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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