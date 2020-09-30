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Известный футболист убежал в туалет прямо во время матча

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Курьезный случай произошел во время матча одного из известных клубов Европы.

Полузащитник английского "Тоттенхэм Хотспур" Эрик Дайер убежал в туалет в разгар игры с "Челси", проходившей накануне. Это вызвало недовольство главного тренера клуба – Жозе Моуриньо.

На 75-й минуте матча на Кубок английской лиги Дайер неожиданно побежал в сторону трибун без видимых причин, а затем пропал из виду.

Недоумевающий Моуриньо сразу же отправился вслед за ним. Игрок признался, что больше не мог терпеть позывы и ему пришлось покинуть поле, сообщает телеканал "360".

Стоит отметить, что 26-летний спортсмен отсутствовал недолго и вернулся спустя несколько мгновений. Его "перерыв" не повлиял на исход игры: в основное время команды сыграли вничью 1:1, но "Тоттенхэм" победил в серии пенальти со счетом 5:4.

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Источник — dni.ru
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