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Беспрецедентные меры: в Кремле введен строгий карантин

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Президент России Владимир Путин входит в группу риска по коронавирусу. Для защиты 67-летнего главы государства от опасной инфекции были приняты жесткие правила.

Репортер Михаил Рубин выяснил, что всем людям, которым предстоит встретиться лицом к лицу с Владимиром Путиным, необходимо отбыть строгий 14-дневный карантин. Известно по крайней мере о трех местах в России для этого.

По его словам, этим летом некоторых сотрудников администрации президента, участников съемочной группы "Москва. Кремль. Путин" и личных фотографов отправили в пансионат "Дагомыс" в Сочи. Там они большую часть времени сидели в номере и ждали результатов теста на COVID-19.

Если диагноз не подтверждался, то их отправляли в расположенный неподалеку пансионат "Русь". Здесь уже был не такой строгий режим: людям разрешали выходить на улицу. Больше никого в эти гостиницы не пускали, сотрудники либо не брали трубку, либо говорили, что пансионат закрыт до следующего года.

После двухнедельной изоляции постояльцам "Руси" наконец разрешали встретиться с президентом. Как сообщает "Проект", именно из этого пансионата чиновников и репортеров отвозили в резиденцию "Бочаров ручей", где 14 сентября проходила встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Других людей, которым предстояло контактировать с главой России, отправляли на изоляцию в правительственные дачи, находящиеся на улице Косыгина в Москве. Там наблюдалась аналогичная ситуация. До оглашения результатов теста они должны были сидеть в номере, а затем им можно было гулять по территории.

Отметим, что за последние три недели скорость распространения коронавируса в России резко выросла. По состоянию на 30 сентября общее число зараженных в стране составляет 1,17 миллиона. Выздоровели 958 тысяч граждан. Жертвами инфекции стали более 20 тысяч жителей страны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну как же, главу надо беречь;)

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