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Андрей Малахов стал современным Антоном Чеховым

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Можно лишь представить себе, что программы Андрея Малахова однажды будут проходить в школах, а его подводки будут цитировать в своих сочинениях студенты...

Сошел с ума мир или нет, однако уже сегодня творчество современного шоумена действительно сравнивают с творениями Антона Павловича Чехова...

Шоумен Андрей Малахов взял на себя непосильную ношу – творить историю и отражать актуальную жизнь современной России. В свое время то же самое делал великий литературный классик Антон Чехов. Так считает продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков. О феномене Малахова он поведал в интервью StarHit. В пример он привел слова русского писателя Дмитрия Мережковского.

"Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века", – процитировал мэтра эксперт.

По его словам, секрет успеха программ популярного шоумена заключается в том, что Андрей Малахов всегда очень сопереживает своим гостям. Поэтому они открывают душу перед чужим человеком. В качестве примера Митрошенков привел эфир, в котором обсуждалось смертельное ДТП в центре Москвы, которое летом устроил актер Михаил Ефремов. Телеведущий стремился дать слово прежде всего тем, кто был настроен против актера. Так Малахов дал людям раскрыться. Вот тебе и весь феномен...

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Источник — dni.ru
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