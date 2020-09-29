Сетевое издание|18+|Вторник|29 сен 2020|13:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В семье Александра Серова пополнение

Печать

Александр Серов впервые стал дедушкой. Его дочь Мишель родила девочку.

Наследница певца поделилась радостной новостью в своем инстаграм-аккаунте. Дочь она назвала Мией.

Мишель Серова вышла замуж за избранника по имени Роман в мае прошлого года. "Мы с папой тебя очень ждали. Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем", – поделилась эмоциями артистка.

Слухи о беременности дочери Александра Серова появились несколько месяцев назад, но она скрывала свое интересное положение. Поэтому радостная новость удивила поклонников. Они наперебой принялись поздравлять звездную семью и пополнением. "Поздравляю, Мишель! Радости и счастья в дом!", "Здоровья Вам с доченькой!", – высказались фолловеры.

Не осталась в стороне и новоиспеченная бабушка. Бывшая жена Александра Серова Елена трогательно поздравила дочь с радостным событием. "Мишель, Рома, спасибо вам! Вы сделали меня самой счастливой на свете. Сегодня я стала бабушкой. Господи, я реву от счастья", – поделилась женщина.

Сам же певец пока не прокомментировал счастливое событие. Напомним, что Мишель является единственной законной наследницей музыканта. Он всегда окружал дочь вниманием, а на свадьбу подарил ей квартиру в Москве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте