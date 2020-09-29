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Школьников досрочно отправляют на каникулы из-за коронавируса

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Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Каникулы в учебных заведениях продлятся с 5 по 18 октября. Такое решение было принято правительством Москвы для защиты детей от коронавируса нового типа.

Также будет приостановлена работа детских досуговых организаций и учреждений дополнительного образования. Отмечается, что дистанционных занятий во время двухнедельных каникул не будет.

Накануне в столице инфекцию выявили у 2 217 человек. Выздоровели и выписались из больниц 942 москвича. Жертвами болезни стали 16 пациентов, рассказали в оперативном штабе по мониторингу эпидемиологической обстановки.

С 28 сентября в Москве ввели ограничения для пожилых граждан и беременных женщин. Власти просят эти группы не покидать дом без крайней необходимости. Если же выхода на улицу не избежать, то нужно носить средства защиты.

Также на этой неделе в столице официально начался отопительный сезон. Тепло поступило в жилые дома раньше срока – эта мера позволит уберечь людей от респираторных заболеваний.

В магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо носить маски. Контроль за режимом усилили с понедельника. Всех нарушителей обяжут заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Вот и будут болтаться по торговым центрам, там-то заразы , конечно, нет)))

Имя: Гость
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