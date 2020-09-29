Школьников досрочно отправляют на каникулы из-за коронавируса

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Каникулы в учебных заведениях продлятся с 5 по 18 октября. Такое решение было принято правительством Москвы для защиты детей от коронавируса нового типа.
Также будет приостановлена работа детских досуговых организаций и учреждений дополнительного образования. Отмечается, что дистанционных занятий во время двухнедельных каникул не будет.
Накануне в столице инфекцию выявили у 2 217 человек. Выздоровели и выписались из больниц 942 москвича. Жертвами болезни стали 16 пациентов, рассказали в оперативном штабе по мониторингу эпидемиологической обстановки.
С 28 сентября в Москве ввели ограничения для пожилых граждан и беременных женщин. Власти просят эти группы не покидать дом без крайней необходимости. Если же выхода на улицу не избежать, то нужно носить средства защиты.
Также на этой неделе в столице официально начался отопительный сезон. Тепло поступило в жилые дома раньше срока – эта мера позволит уберечь людей от респираторных заболеваний.
В магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо носить маски. Контроль за режимом усилили с понедельника. Всех нарушителей обяжут заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Вот и будут болтаться по торговым центрам, там-то заразы , конечно, нет)))