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Путин заявил о продлении выплат на октябрь: Голикова поддержала

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Днем 29 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами правительства. Одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая обстановке в стране.

В ходе совещания глава России предложил продлить доплаты врачам, которые работают с коронавирусом, на октябрь. Медицинские работники будут получать деньги за фактически отработанное время.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что такое решение является социально справедливым. Она добавила, что за последние три недели скорость распространения болезни выросла до 1,1.

Наиболее напряженная обстановка с COVID-19 в Москве. За последние сутки в столице выявили 2 300 новых случаев заражения инфекцией. Выздоровели 1 227 человек, жертвами стали 23 пациента.

Лидер отметил, что аналогичная ситуация произошла весной этого года. Тогда Москва была лидером по числу инфицированных. Путин попросил регионы подготовиться к любому сценарию распространения вируса.

С этой недели в столице действуют ограничения для людей старше 65 лет и беременных женщин. Им рекомендуется оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

5 октября все школы Москвы закроют на двухнедельные каникулы. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме, рассказали в правительстве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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