Получающие пенсию на карту получат бонус от государства

Граждане получающие и хранящие свои пенсионные накопления на карте могут рассчитывать на льготу.
Правительство всеми силами старается побудить граждан пользоваться картами и отечественной платежной системой «Мир».
С этого года вступили в силу изменения в законодательство, которые позволяют гражданам получающим пенсию на карту не заботиться об исчезновении своих средств со счета.
Теперь приставы не имеют права принудительно списывать долги с банковских карт, если деньги поступающие на них являются пенсией гражданина. Закон вступил в силу еще летом, но широко известно о нем стало только в сентябре.
Отныне социальные выплаты помечаются кредитными организациями специальными кодами, которые запрещают принудительное взыскание.
По словам председателя Госдумы Вячеслав Володин, новый закон защитит россиян. Ведь ранее приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают. Теперь эта ситуация исправлена.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.