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Получающие пенсию на карту получат бонус от государства

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Граждане получающие и хранящие свои пенсионные накопления на карте могут рассчитывать на льготу.

Правительство всеми силами старается побудить граждан пользоваться картами и отечественной платежной системой «Мир».

С этого года вступили в силу изменения в законодательство, которые позволяют гражданам получающим пенсию на карту не заботиться об исчезновении своих средств со счета.

Теперь приставы не имеют права принудительно списывать долги с банковских карт, если деньги поступающие на них являются пенсией гражданина. Закон вступил в силу еще летом, но широко известно о нем стало только в сентябре.

Отныне социальные выплаты помечаются кредитными организациями специальными кодами, которые запрещают принудительное взыскание.

По словам председателя Госдумы Вячеслав Володин, новый закон защитит россиян. Ведь ранее приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают. Теперь эта ситуация исправлена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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