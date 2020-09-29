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Кудрявцева похвасталась единственным приличным в доме подарком от Пугачевой

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Лера Кудрявцева стала новой гостьей программы "Осторожно, Собчак!". Звезда раскрыла подробности личной жизни и похвасталась дружбой с великими людьми.

Стоит напомнить, что артистка сейчас замужем в третий раз. Супругом телеведущей стал хоккеист Игорь Макаров. Пара вместе уже семь лет и воспитывает дочку Машеньку. На свадьбе у влюбленных гулял весь цвет российского шоу-бизнеса, среди гостей были даже Алла Пугачева и Максим Галкин.

Примадонна не поскупилась на подарок Лере Кудрявцевой. Она преподнесла молодоженам подсвечник известного бренда. Как отметила Ксения Собчак, такой же обойдется желающим в три тысячи евро, или в 275 тысяч рублей. Артистка заявила, что этот элемент декора – единственный приличный подарок из тех, что есть в гостиной теледивы.

Впрочем, за время интервью супруга Константина Богомолова неоднократно пыталась "уколоть" Леру Кудрявцеву. Она предъявила знаменитости за безвкусные наряды и участие в сомнительных "желтушных" проектах.

Напомним, первым мужем телеведущей был солист группы "Ласковый май". Девушка сначала была просто фанаткой симпатичного музыканта, неожиданно для себя превратилась в его возлюбленную, а затем и в жену. Увы, союз оказался неудачным.

Вторым супругом Леры Кудрявцевой стал уголовник. До знакомства с артисткой мужчина успел 17 лет отсидеть в тюрьме за изнасилование и мошенничество.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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