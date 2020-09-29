Как Сталин поступил с Бондарчуком после роли великого украинца

29.09.2020 | 05:08

25 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения известного актера, режиссера и обладателя «Оскара» Сергея Бондарчука. Лауреат всевозможных премий прошел сложный жизненный путь. Судьба приготовила ему тесное общение с Иосифом Сталиным.

В Советском союзе деятели искусств сначала становились Заслуженными артистами республики, затем через пять лет Народными, а уже потом Народными артистами СССР. В истории с Бондарчуком все было иначе. В 1951 он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а уже в 1952 он стал Народным артистом СССР.

Такому ошеломительному успеху Сергей Федорович должен быть благодарен не только Иосифу Сталину, но и Тарасу Шевченко.

В Советском союзе долгое время почитали Тараса Шевченко великого украинского поэта и художника. Шевченко практически являлся основоположником украинского литературного языка.

В СССР Тараса Григорьевича популяризировали как выходца из крепостных крестьян и политического ссыльного времён самодержавия. Он был героем не только для украинцев, но и русских.

О Шевченко было снято не мало фильмов. Один из них, режиссером которого являлся Савченко, так понравился Иосифу Виссарионовичу, что сыгравший в нем Бондарчук был удостоен Сталинской премии первой степени.

Через какое-то время в журнале «Огонёк» был опубликован портрет Бондарчука с подписью «Заслуженный артист РСФСР С. Ф. Бондарчук». Одно из самых популярных изданий страны оказалось на столе у Сталина. Тот обратил внимание на портрет и зачеркнул надпись. Сверху Сталин вывел: «Народный артист СССР». И поставил свою подпись.

Именно благодаря любви Иосифа Виссарионовича, Сергей Бондарчук стал Народным артистом СССР в столь молодом возрасте.