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Близкие подталкивали Леру Кудрявцеву к аборту

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Лера Кудрявцева рассказала о рождении первого ребенка и о непростом заболевании, с которым ей пришлось столкнуться в то время. Звезда могла больше не иметь детей.

Телеведущая Лера Кудрявцева забеременела первым ребенком в 18 лет. Тогда мать уговаривала ее сделать аборт, но врачи предупредили об опасности. Дело в том, что у женщины выявили заболевание почек, и она могла бы больше никогда не иметь детей. Поэтому Лера твердо решила рожать. Об этом телеведущая рассказала в откровенном интервью Ксении Собчак.

Своего сына Жана Лера Кудрявцева родила от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Мужчина сразу предложил ей выйти замуж. От ребенка он не отказался. Однако брак просуществовал недолго. Через два года коллеги расстались.

Вторым мужем знаменитости стал Матвей Морозов. Прошло не более трех месяцев после знакомства, как влюбленные решили расписаться. Но и это решение оказалось слишком поспешным.

Сейчас Лера счастлива в браке с третьим мужем Игорем Макаровым, который моложе ее. В 2018 году у них родилась дочь Маша. У Кудрявцевой насыщенная жизнь. Карьера идет в гору.

Ранее "Дни.ру" писали о возможном закрытии скандального шоу Леры Кудрявцевой и Андрея Малахова. Такую инициативу выдвинул Александр Малькевич из Общественной палаты России.

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Источник — dni.ru
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