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89% коек в России заняты, но эксперты не верят в спасение от строгих мер

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает держать в страхе всю страну.

Многие россияне озабочены тем, что власти в борьбе с коронавирусом снова выберут метод строгих ограничительных мер. Подобные действия нанесут серьезный урон экономике, считают обычные люди. Ведь большая часть производств и предприятий будет остановлена, а люди окажутся дома без средств к существованию.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщила журналистам РИА "Новости" о трех вероятных сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в нашей стране.

Самый благоприятный сценарий, считает специалист, что показатель заболеваемости и летальных исходов начнет спадать через неделю.

"Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", - сообщил Тавадян. Эксперт заметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан не удастся.

В России продолжают фиксировать рост количество заразившихся коронавирусной инфекцией. Накануне, впервые с середины июня, в стране выявили более 8 тысяч новых случаев заболевания за сутки.

"В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Специалист пояснил, что в пик заболеваемости количество коек удалось увеличить до 184 тыс.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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