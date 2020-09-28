«Я лишилась всех концертов»: Понаровская ощутила травлю

28.09.2020 | 10:20

Ирина Понаровская стала новой звездной гостьей передачи Сергея Майорова "Однажды". Артистка рассказала о своей жизни на сцене и вне ее.

Ирина Понаровская была одной из самых эффектных и стильных певиц на отечественной эстраде. Артистка была желанной гостьей на концертах и прочих мероприятиях, но ровно до тех пор, пока не перешла дорогу одному влиятельному человеку. "Когда отказала одному очень значимому человеку на эстраде, я лишилась пожизненно всех концертов правительственных", – призналась Ирина Понаровская. Она предпочла не называть имени этого человека.

Дошло до того, что если артистка где и выступала, то ее стали встречать без аплодисментов и цветов. Впрочем, сама певица, по ее словам, предпочитала на это не реагировать.

А в 2008 году Ирина Понаровская и вовсе завершила карьеру. "Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно! Нужно здоровье и немного рук: что-то связать, что-то сшить, что-то купить. Пою только внучке. Зовут ее Шарлотта, как мою бабушку. Эта крошечка на меня смотрит и мне кажется, что через нее ко мне идет бабулина любовь", – рассказала Ирина Понаровская.

Не так давно певица вернулась на сцену. Она предстала в новом образе: со стильной короткой стрижкой, скромным макияжем, стильных нарядах. Ирина Понаровская объяснила, что она не может не быть "прибранной". Это у нее в крови. Артистка рассказала, что ходила неряхой первые пару недель режима самоизоляции. Но потом ей это надоело.

И вот сейчас, с новыми силами и новыми песнями, Ирина Понаровская готова гастролировать. Она рассказала: "Я недавно проходила обследование, врачам нечего было мне сказать. Специалист увидел у меня какие-то изменения, спросил, какие таблетки принимаю. Я сказала, что ничего не пью, а он с удивлением спросил: "На чем же вы держитесь?" Я на жизни держусь, на хорошем настроении, на том, что меня радует".