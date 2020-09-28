Вячеслав Добрынин «ушел из телика»

28.09.2020 | 17:05

74-летний композитор, автор-песенник Вячеслав Добрынин выступил с сообщением, что отказался участвовать в новом сезоне популярной передачи "Три аккорда". Музыкант объяснил свои мотивы.

Суть развлекательной передачи "Три аккорда" довольна проста – знаменитые артисты поют шансон, а члены жюри, в состав которого также входят представители отечественного шоу-бизнеса, оценивают, у кого из них это лучше получается. Одним из судей был известный композитор, "доктор Шлягер" Вячеслав Добрынин. Однако в этом сезоне он отказался участвовать в телепроекте.

"В новом сезоне "Трех аккордов" меня действительно не будет. Я от всего отказался. Меня активно звали, предлагали участвовать. Но я не снимаюсь сейчас вообще ни в каких программах: мне комфортней жить без телика", – признался Вячеслав Добрынин.

Композитор объяснил, что ему просто стало неинтересно. "Не может все одно и то же повторяться из года в год!" – сказал 74-летний мэтр. К тому же Вячеславу Добрынину было тяжело судить хорошо известных ему людей. Он чувствовал себя крайне неловко.

"Доктор Шлягер" признался, что даже по телевизору не будет смотреть шоу Первого канала. "Я даже не знаю, кто из артистов участвует в новом сезоне. Мне все равно, если честно. Они же ничего не меняют: просто поют другие песни. Всю жизнь артист исполнял свои хиты, которые любил его зритель, а потом выясняется, что на проекте надо спеть "Мурку". И они просто валяют дурака!" – жестко заявил композитор.

Ранее Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт и впал в депрессию. Из-за этого он даже отказался устраивать грандиозное торжество по поводу своего дня рождения. Тем не менее, певец выразил надежду, что его состояние улучшится, а здоровье поправится.

"Меня все время спрашивают: "Как вы себя чувствуете?" Иногда даже поддерживают за руку, когда я выхожу на сцену. Все, наверное, думают, что я уже только с костылями могу. Это понятно: раньше я вылетал, как с факелом в руке, а сейчас выхожу степенно. Но жизнь продолжается!" – заключил мэтр.