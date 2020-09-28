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Валерия подмочила репутацию скромной хозяйки

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Певица Валерия нарвалась на резкую критику. Причиной стало ее откровенное фото в Сети.

52-летняя исполнительница разместила смелый снимок в своем инстаграм-аккаунте. Певица Валерия выбрала для фотосессии эффектное красное платье, дополнив его сексуальными босоножками на платформе и высоком каблуке.

Звезда приняла эротичную позу, раздвинув ноги, и положив голову на ступеньку. Она рассказала, что кадр был сделан четыре года назад во время съемок клипа. "Эх, тогда мы еще ничего не знали про "корону", – отметила артистка.

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию певицы Валерии. Многие возмутились такой откровенности, посчитав фото пошлым. "И как давно ваша репутация безупречна?", "Слишком пошло", "Вульгарно! Надо быть скромнее!", "Не надо такое выставлять, вам не17", – высказались фолловеры.

Певица Валерия ответила на критику. "У меня такая кристальная репутация, что ее давно пора испортить", – парировала она. Другие же подписчики заявили, что исполнительница хороша в любом виде, а ее прекрасной форме могут позавидовать даже девушки.

Напомним, певица Валерия уже много лет сидит на жесткой диете. Она полностью исключила из своего рациона сладкое, мучное и жирное. Именно благодаря этому артистка остается в отличной форме.

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Источник — dni.ru
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