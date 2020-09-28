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В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны и ограничений из-за COVID-19

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Свое заключение дал советник главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его мнению, наблюдающийся в последние недели рост заболеваемости COVID-19 будет кратковременным. Специалист уверен, что уже скоро Россия выйдет на плато, за которым последует спад числа заражений.

Малев отметил, что в Роспотребнадзоре разработали порядка 400 методических рекомендаций для предприятий, учреждений образования и культуры с необходимыми мерами безопасности, передает RT.

За минувшие сутки в России выявили свыше 8100 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный показатель за последнее время.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии. Однако стоит расслабиться — и ситуация может измениться «кардинально», добавил Путин.

Он подчеркнул, что связанные с коронавирусом проблемы нельзя «уводить на второй, на третий план — иначе они полыхнут с новой силой так, что мало не покажется».

«Это будет очень тяжелое испытание — и для граждан, и для страны, для нашей экономики», — оценил Путин возможное введение повторных ограничений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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