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Россию заподозрили в «скрытой оккупации» Белоруссии

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Прошедшие на днях военные учения "Славянское братство" – начало скрытой оккупации Белоруссии Россией, считает политолог Павел Фельгенгауэр. Москва не выпустит Минск из орбиты своего влияния, уверен эксперт.

Россия и Белоруссия проводили совместные военные учения множество раз, но прошедшие с 14 по 25 сентября маневры "Славянское братство" стали особенными. По мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, Москва начала "скрытую оккупацию" республики.

Он напомнил, что учения прошли на фоне масштабных акций протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Москва внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Кремль не может допустить превращения республики в нейтральное государства или ее дрейфа в сторону Североатлантического альянса, отметил Фельгенгауэр.

"По сути началась оккупация Беларуси", – сказал эксперт в эфире телеканала "Белсат".

Кроме того, он отметил нарастающую военную активность России на южном направлении. В учениях "Кавказ-2020" задействованы не только армия и флот, но и Министерство по чрезвычайным ситуациям и Росгвардия.

Маневры на западных и южных рубежах политолог назвал подготовкой к региональной войне. Фельгенгауэр уверен, что в течение ближайших нескольких лет Россия вступит в вооруженный конфликт с Западом за влияние на постсоветском пространстве.

Напомним, что в Белоруссии с 14 по 25 сентября прошло два этапа военных учений "Славянское братство". В маневрах принимали участие подразделения российских воздушно-десантных войск. Участие в учениях принимали и российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Они патрулировали западные границы Белоруссии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о переброске войск НАТО к границам республики. Глава государства поручил усилить охрану западных рубежей. Позже он объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой. Россия предостерегла Запад от вмешательства в дела республики.

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Источник — dni.ru
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