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Рыжий из «Иванушек» собрал бывших

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Андрей Григорьев-Апполонов сделал снимок в окружении бывших жен. Артист решил, что ему есть, чем гордиться.

Вокалист группы "Иванушки International" захотел показать фанатам бывших избранниц. Для этого он сделал с ними совместное фото в московском отеле и разместил его в инстаграм-канале. Андрей Григорьев-Апполонов добавил к необычному снимку подпись. "С машами-мамашами. Учитесь!", – написал артист. Однако он не пояснил, чему именно советует учиться.

В кадре исполнитель хита "Тополиный пух" обнимает бывших жен. Женщины охотно позируют, приподнимая ноги. Григорьев-Апполонов расплылся в хитрой улыбке, желая создать образ брутального самца. Интересен выбор аксессуаров певца: крупный медальон и солнцезащитные очки.

Подписчики Андрея Григорьева-Апполонова решили выразить свое мнение о публикации артиста. Некоторые из них отметили привлекательность дам и посчитали, что певец многое упустил, так как расстался с ними. "И обе бывшие! Чему учиться-то? Обеих просрал.", "Бывший гарем", "Опт", – заявили пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", артист напомнил поклонникам о смерти лидера группы "Иванушки International" Игоря Сорина. Музыкант ушел из жизни 22 года назад. Андрей Григорьев-Апполонов разместил в соцсети снимки с покойным коллегой

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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