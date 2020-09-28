Рыжий из «Иванушек» собрал бывших

28.09.2020 | 09:06

Андрей Григорьев-Апполонов сделал снимок в окружении бывших жен. Артист решил, что ему есть, чем гордиться.

Вокалист группы "Иванушки International" захотел показать фанатам бывших избранниц. Для этого он сделал с ними совместное фото в московском отеле и разместил его в инстаграм-канале. Андрей Григорьев-Апполонов добавил к необычному снимку подпись. "С машами-мамашами. Учитесь!", – написал артист. Однако он не пояснил, чему именно советует учиться.

В кадре исполнитель хита "Тополиный пух" обнимает бывших жен. Женщины охотно позируют, приподнимая ноги. Григорьев-Апполонов расплылся в хитрой улыбке, желая создать образ брутального самца. Интересен выбор аксессуаров певца: крупный медальон и солнцезащитные очки.

Подписчики Андрея Григорьева-Апполонова решили выразить свое мнение о публикации артиста. Некоторые из них отметили привлекательность дам и посчитали, что певец многое упустил, так как расстался с ними. "И обе бывшие! Чему учиться-то? Обеих просрал.", "Бывший гарем", "Опт", – заявили пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", артист напомнил поклонникам о смерти лидера группы "Иванушки International" Игоря Сорина. Музыкант ушел из жизни 22 года назад. Андрей Григорьев-Апполонов разместил в соцсети снимки с покойным коллегой