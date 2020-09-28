Первый канал уличили во лжи о «Ласковом мае»

28.09.2020 | 17:37

Андрей Разин крайне недоволен новостным выпуском, который на днях вышел на Первом канале. Продюсер не сдержал своего возмущения.

Сюжет касался задержания лидеров псевдорелигиозной, по версии следствия, общины "сибирского бога" Виссариона. В эфире показали Вадима Редькина, одного из арестованных, представив его как бывшего барабанщика группы "Ласковый май".

Однако продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что никакой Вадим Редькин с ними никогда не работал. "Решительно осуждаю факт использования лживой, непроверенной информации. Вадим Редькин никогда не работал в группе "Ласковый май" и никакого отношения к нашему творчеству не имел. Это – позорище! "Первый канал", как желтая пресса распространяет на всю страну ложь", – заявил Андрей Разин.

Лидер "Ласкового мая" потребовал публично опровергнуть эту информацию, иначе он подаст заявление в суд. По мнению Андрея Разина, задета честь группы. Продюсер подчеркнул, что в коллективе никто не курит, не принимает наркотики, чтит семейные ценности, не ведет аморальный образ жизни.

"Поэтому расцениваю эту информацию дискредитацией, направляю досудебную претензию "Первому каналу" и жду реакции юридического отдела, и опровержения изложенной в репортаже информации", – завершил свое обращение Андрей Разин.

В дополнение к тексту продюсер опубликовал фотографию генерального директора Первого канала Константина Эрнста, а также выложил тот самый сюжет из новостей на "первой кнопке".

Отметим, что лидер "Ласкового мая" уже не в первый раз недоволен Первым каналом. Ранее Андрей Разин предъявлял ему претензии, обвиняя в том, что якобы его слова были вырваны из контекста. Это касалось ситуации с актрисой Анастасией Заворотнюк. "Они не имеют права использовать имя Андрей Разин, потому что оно запатентовано в Роспатенте", – хлестко заявил продюсер. Кроме того, он посоветовал ведущему Дмитрию Борисову и Первому каналу готовиться к судам.