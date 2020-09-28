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Оказавшийся на больничной койке Цискаридзе осознал «бесполезность» своего бытия

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Николай Цискаридзе был госпитализирован. Медикам пришлось побороться за жизнь прославленного артиста балета.

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, прославленный танцор, педагог Николай Цискаридзе стал очередным звездным гостем передачи Дмитрия Быкова "ЖЗЛ". Уже в самом начале беседы он признался, что всю сознательную жизнь занимался "бесполезным делом".

Причем это озарение пришло к нему, когда Николай цискаридзе оказался на больничной койке с травмой колена. Правда, тогда ситуация настолько ухудшилась, что никто не знал, выживет он или нет. Дело в том, что у артиста пошли осложнения, у него нашли золотистый стафилококк. И речь шла не просто о колене, а о спасении жизни артиста.

Николай Цискаридзе перенес десять операций. И именно тогда он понял, что занимался не тем делом. "В какой-то момент доктору сказал, что разочарован своим ремеслом, потому что моя блистательная карьера рухнула из-за нескольких миллиметров связки. Лежа там, я понял, какой глупостью занимался, ведь производил просто воздух", – с иронией рассказал артист.

На тот момент ему было почти 30 лет. И в больнице его охватила тоска, потому что он потерял точку опоры. По словам Николая Цискаридзе, если бы он мог повернуть время вспять и заново прожить свою жизнь, то выбрал бы совсем другую деятельность. "Тот, кто спасает жизни – вот настоящая профессия. Я бы тоже стал хирургом", – заключил артист.

Лечащий врач оказался мудрым человеком. Он смог не только спасти жизнь Николая Цискаридзе, но и вдохнул в него новые силы. Потому что медик сумел дать артисту, по его словам, ключ. Хирург ответил ему, что вот его от рутины жизни, от выгорания спасает театр. И тогда Николай понял, что его "бесполезное дело", после которого ничего не остается, на самом деле кому-то очень помогает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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