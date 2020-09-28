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Эксперт прокомментировал информацию о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова

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Александр Малькевич из Общественной палаты России выдвинул предложение закрыть скандальные шоу Леры Кудрявцевой, Дмитрия Борисова и Андрея Малахова. Музыкальный критик Сергей Соседов, который не раз оказывался экспертом на этих программах, прокомментировал вероятность исчезновения этих передач.

С тех пор, как появились, распространились и получили популярность различные ток-шоу на телевидении, идут бурные обсуждения, нужны ли они обществу. Ведь подчас ведущие этих передач Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и Дмитрий Борисов поднимают не просто резонансные, но шокирующие темы.

Однако Сергей Соседов, который не раз был участником этих шоу, уверен, что такие программы необходимы. "В них поднимаются проблемы и социальные, и политические, и культурные. Их смотрят люди, потому что им это интересно!" – заявил музыкальный критик.

Сейчас вышло сразу несколько ток-шоу, где в подробностях обсуждался скандал вокруг личной жизни певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. "Сняли программу и про Тарзана. А что в этом плохого? Нанесли удар Королевой? Разве никто не изменяет в нашей стране, кроме него? А что, Наташа не знает об этом? Что, она только вчера родилась? Это тема глупая! Абсурд! Люди изменяли друг другу во все века!" – высказал мнение Сергей Соседов.

Музыкальный критик эмоционально заявил, что следует закрывать не шоу Кудрявцевой, Малахова и Борисова, а тех деятелей, которые выдвигают подобные предложения. "Такие глупые предложения могут исходить только от людей, которые ничего не делают. Они балласт общества! Их самих нужно запретить и послать на работу: тяжелую и продуктивную!" – заявил эксперт.

Отметим, что все же не всем по вкусу некоторые скандальные темы этих шоу. Причем не только зрителям, но и самим ведущим. Так, например, не так давно стало известно об уходе из программы "Звезды сошлись" ведущего Оскара Кучеры, который работал бок о бок с Лерой Кудрявцевой несколько лет. Он дал понять, что ему уже поперек горла флер этого шоу.

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Источник — dni.ru
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