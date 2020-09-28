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Дочь Веры Брежневой решила затмить маму

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Старшая дочь Веры Брежневой Соня порадовала поклонников новыми откровенными снимками. Певица отреагировала на публикацию наследницы.

С недавнего времени Соня все чаще делает публикации в "Инстаграм". Каждое фото девушки производит большое впечатление на подписчиков, но последние снимки особенно им понравились. На этих фото дочь Брежневой запечатлена на берегу океана в белом купальнице со сборкой.

По мнению поклонников, Соня очень похожа на маму: не только чертами лица, но и фигурой. "Какая милая", "Краше мамы", "Красивая, вся в родинках, а значит, счастливая", – написали пользователи Сети. Чтобы больше людей смогли оценить внешность дочери, Вера разместила ее фото в своем аккаунте.

Сначала Соня написала под фотографиями: "Медовый месяц". Но потом она исправила: "Винтажная малышка". Так Соня подогрела слухи о своей свадьбе с избранником Мэттом Кэнноном, с которым она начала встречаться в прошлом году.

В 2019-ом дочь Брежневой переехала в Калифорнию. Там она посещает элитную школу, год обучения в которой стоит четыре миллиона рублей. В настоящим момент Соня пробует себя в модельном бизнесе.

Напомним, Брежнева родила старшую наследницу в 2001 году от Виталия Войченко. Спустя восемь лет на свет появилась вторая дочь певицы Сара. Отцом девочки является бизнесмен Михаил Киперман. Вера рассталась с ним в 2012-ом.

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Источник — dni.ru
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