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Деньги придут на карту: в октябре выборочно дадут 10 000 на детей

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На очередную денежную выплату в размере около десяти тысяч рублей на детей могут рассчитывать российские семьи в октябре, сообщает PRIMPRESS.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, из бюджета будет выделено 2,58 миллиарда рублей, которые будут направлены в 36 российских регионов.

Деньги пойдут исключительно на детские выплаты. Подобная мера была предпринята из-за того, что увеличилось количество получателей.

В октябре 2020 года очередные деньги смогут получить те семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет. Согласно распоряжению Михаила Мишустина, пособие будет выплачено только на третьего и последующего детей.

Средний размер выплаты по России составляет 10 400 рублей. Но в каждом субъекте РФ сумма варьируется. Денежная выплата зависит от уровня прожиточного минимума в регионе и местного коэффициента.

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Источник — primpress.ru
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