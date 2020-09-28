Асмус приписали роман с известным режиссером, который уговорил ее сняться

28.09.2020 | 08:37

Экс-возлюбленная Гарика Харламова решила продолжать карьеру актрисы в откровенном формате. Кристина Асмус снялась в новом фильме, сыграв вебкам-модель.

Несмотря на угрозы и обвинения хейтеров, которые обрушились на артистку после выхода фильма "Текст", Кристина Асмус продвигается по актерскому пути. Она охотно участвует в новых картинах, не гнушаясь откровенных сцен. Совсем недавно девушка проявила себя в фильме Филиппа Юрьева "Китобой".

По сюжету Кристина играет красотку-американку, которая обольщает главного персонажа картины. В фильме Асмус перевоплощается в модель эротического видеочата. В кадре девушка предстает в нижнем белье: белом корсете, трусах и чулках. Цель героини, роль которой взяла на себя Кристина, – соблазнить 15-летнего парня в режиме онлайн.

По словам Алексея Учителя, Кристина Асмус не сразу дала согласие на участие в картине, но концепция фильма пришлась ей по душе. Фильм "Китобой" предназначен для зрителей старше 16 лет, он начнет транслироваться в кинотеатрах 8 октября. Тогда россияне смогут объективно оценить кинопроект и актерскую игру скандальной звезды.

Ну а пока, телеграм-канал "Светские хроники" сообщил информацию, что Кристина Асмус закрутила роман с режиссёром Алексеем Учителем. Пару видели месяц назад выходящими из ресторана Maritozzo на Патриарших прудах. После ужина они уехали на одном автомобиле.