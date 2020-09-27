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Законы в октябре: прекращение продления пособий, заявление на детские

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С 1 октября в силу вступает ряд законов, которые существенно изменят жизнь большинства россиян.

Кальяны отделят от еды

Октябрь - последний месяц, когда в кафе и ресторанах можно курить кальян. С 30 октября в отношении всей продукции, содержащей никотин, начнет действовать тот же порядок, что и для сигарет. Для любителей покурить кальян должны появиться отдельные заведения, но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова прекратятся в кафе.

Выплаты начислят только на карты "Мир"

С 1 октября, если пенсионер получает пенсию на карту, этой картой может быть только "Мир". Тем, у кого еще нет этой карты, следует оформить ее в том банке, через который происходят выплаты пенсий. Также с 1 октября выплаты пособий на детей, если гражданин получает их на карту (возможен еще вариант получения на счет, к которому не привязана карта, или же почтовый перевод), производятся только на карты "Мир". Это касается и пособий по безработице.

На детские выплаты снова надо писать заявление

С 1 октября отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный из-за коронавируса. Он действовал с 1 апреля до конца сентября. В течение этого времени пособие, которое ежегодно назначается заново, продлевалось автоматически. Теперь выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года.

Безработных снова оставят наедине с проблемами

Перестают действовать меры поддержки безработных, введенные в пандемию. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, могли получать пособие по безработице в размере 12130 рублей на протяжении трех месяцев. Также с 1 октября перестанут получать пособие по безработице и те безработные, кто утратил занятость после 1 марта этого года и у кого истек срок выплаты пособия по безработице. До этого им продлевали выплаты в том размере, который они получали на момент окончания периода такой поддержки, в течение трех месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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