«Я был не так хорош»: Шуфутинский назвал причину развода с женой

27.09.2020 | 19:42

Артист развелся с первой женой много лет назад. Поэтому для певца было неожиданностью вновь увидеть экс-возлюбленную.

В эфире программы "Привет, Андрей!" Михаил Шуфутинский получил послание от первой жены Татьяны. С ней знаменитый шансонье вступил в отношения в студенческие годы, когда обучался в музыкальном училище. Влюбленные поженились в 1967 году. По словам певца, их союз продержался пару месяцев, а после этого он не общался и не встречался с Татьяной.

Женщина записала для бывшего супруга приятный видеоролик, на котором вспомнила ушедшую любовь и рассказала о своей судьбе. Татьяна призналась, что вскоре после расставания с Михаилом снова вышла замуж, а совсем недавно отметила годовщину 50-летия супружеской жизни. Об артисте у нее остались только теплые воспоминания. Она сообщила, что Михаил очень добрый, ласковый и заботливый.

"Я ни о чем не жалею. О том, что мы поженились, я не жалею. О том, что развелись, тоже не жалею", – сказала Татьяна. Женщина изъявила желание вернуть Михаилу Шуфутинскому старинное кольцо, которое принадлежало его матери и передавалось по наследству. Первая жена артиста получила его в подарок перед свадьбой.

"Я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому этот брак распался быстро", – заявил певец. Михаил Шуфутинский смотрел видеопослание бывшей возлюбленной с улыбкой, не скрывая нахлынувшей ностальгии.