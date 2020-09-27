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Вдова Марьянова раскрыла последнюю волю артиста

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Ксения Бик обнародовала сведения о последней воле артиста. Вдова Дмитрия Марьянова сделала публичное заявление о наследстве звезды.

Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году, а раздел его имущества все еще не дает покоя его близким. Завладеть ценностями, которые нажил артист, хотят сразу несколько человек, так как составить завещание он не успел. В их число входят отец звезды, сын актера от первой жены, вдова артиста и девочка, которую он удочерил. Родственники продолжают решать, кому достанутся две квартиры, два мотоцикла и средства с банковских счетов Дмитрия.

Жена покойного сообщила о том, что все наследство звездного супруга было предназначено для нее и ее дочери Анфисы, которую удочерил Марьянов. Женщина предъявила весомое доказательство своих слов.

В эфире программы "Секрет на миллион" на экране показали скриншот переписки Ксении Бик с усопшим артистом. Виртуальное общение Дмитрия Марьянова с женой состоялось 17 сентября 2017 года, почти за месяц до смерти звезды. В одном из сообщений актер написал супруге, что намерен написать завещание, чтобы уберечь ее и девочку от борьбы за имущество. "Спи, мой маленький гепард", – завершил свою мысль Дмитрий Марьянов, ласково обращаясь к жене.

Ксения Бик не уверена, что смс-переписка поможет ей выиграть судебное разбирательство с родственниками мужа. "У меня нет выбора, мне приходится защищаться", – выразилась вдова Дмитрия Марьянова.

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Источник — dni.ru
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