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«В критическом состоянии»: Асмус заявила о серьезных проблемах

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Актриса Кристина Асмус рассказала о проблемах со здоровьем. В Instragram она написала, что потеряла голос и проходит лечение.

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки», — поделилась Асмус. Актриса отметила, что лечение пока не помогло ей вернуть голос: отеки не спадают, а голосовые связки находятся «в критическом состоянии».

Асмус добавила, что считает причиной проблем со здоровьем график, которым она «себя довела». «Впервые, наверное, в голове мысль, что это все, конечно, того не стоило», — призналась актриса.

В августе стало известно, что Асмус вместе с актером Иваном Охлобыстиным участвует в новом проекте телеканала ТНТ — шоу «Золото Геленджика».

Участников программы ждет семь испытаний, главный приз — килограмм золота. Охлобыстин выступит в роли создателя парка развлечений для взрослых на берегу моря, а Асмус — в роли его помощницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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